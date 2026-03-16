Финансы

ФАС России выдала предупреждение «СДМ банку» из-за условий вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение ПАО «СДМ банк» из-за условий по одному из вкладов. Ведомство потребовало вернуть клиентам возможность пополнять депозит.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, указавшего на признаки недобросовестной конкуренции в действиях банка. Речь идет о договоре срочного вклада «Накопительный счет», который изначально предусматривал размещение средств с возможностью неограниченного пополнения.

Позднее эта функция была отменена внутренним приказом кредитной организации.

В ФАС указали, что банк привлекал клиентов именно условием свободного пополнения вклада, однако впоследствии ухудшил его потребительские характеристики.

«Граждане, заключая договоры и рассчитывая в дальнейшем получить доход от дополнительно внесенных денежных средств, лишились этого условия», – пояснили в антимонопольном ведомстве.

16 февраля ФАС также вынесла предупреждение Россельхозбанку. Поводом стало введение обязательного условия при выдаче льготных кредитов, что, по мнению службы, могло ограничивать конкуренцию на рынке банковских услуг.

