Финансы

РСХБ предупредил о мошенническом приложении

В App Store появилось мошенническое приложение, которое выдает себя за официальный продукт Россельхозбанка. Злоумышленники используют название и символику банка, чтобы получить доступ к персональным данным пользователей, рассказали в финансовой организации.

Банк рекомендовал не устанавливать это приложение и воздержаться от ввода конфиденциальной информации. Если пользователь уже скачал приложение или ввел данные, ему следует обратиться в Россельхозбанк по официальным каналам для защиты своих счетов.

Официальное мобильное приложение Россельхозбанка в данный момент отсутствует в App Store. О любых новых приложениях для iOS банк сообщает клиентам через официальные социальные сети, сайт и дистанционные сервисы.

