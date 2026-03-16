РСХБ предупредил о мошенническом приложении
В App Store появилось мошенническое приложение, которое выдает себя за официальный продукт Россельхозбанка. Злоумышленники используют название и символику банка, чтобы получить доступ к персональным данным пользователей, рассказали в финансовой организации.
Банк рекомендовал не устанавливать это приложение и воздержаться от ввода конфиденциальной информации. Если пользователь уже скачал приложение или ввел данные, ему следует обратиться в Россельхозбанк по официальным каналам для защиты своих счетов.
Официальное мобильное приложение Россельхозбанка в данный момент отсутствует в App Store. О любых новых приложениях для iOS банк сообщает клиентам через официальные социальные сети, сайт и дистанционные сервисы.