Банк России поднял курс доллара на 19 марта выше 83 рублей

В феврале 2026 г. курс рубля к доллару оставался стабильным. При этом в конце месяца было зафиксировано незначительное ослабление, тогда курс достиг 77,27 руб. Показатель опустился на 1,6% относительно января. По мнению Банка России, ослабление связано в том числе с ростом индекса доллара к мировым валютам за месяц на 0,6%.