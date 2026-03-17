Банк России поднял курс доллара на 19 марта выше 83 рублей
Центральный банк России повысил курс доллара на 1,22 руб., до 83,13 руб. на 19 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Евро также вырос на 1,51 руб., курс достиг 94,67 руб. Курс юаня Банк России увеличил до 12,12 руб. (+0,23 руб.).
В феврале 2026 г. курс рубля к доллару оставался стабильным. При этом в конце месяца было зафиксировано незначительное ослабление, тогда курс достиг 77,27 руб. Показатель опустился на 1,6% относительно января. По мнению Банка России, ослабление связано в том числе с ростом индекса доллара к мировым валютам за месяц на 0,6%.