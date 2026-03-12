В феврале рубль ослаб из-за роста индекса доллара США

ЦБ пишет, что в декабре 2025 г. – январе 2026 г. цена на нефть марки Urals снизилась на 11% относительно ноября 2025 г. Экспортная выручка от поставки нефти и нефтепродуктов поступает в среднем с лагом в 1–2 месяца. Цены на нефть снижались и в феврале, но в марте резко пошли вверх на фоне спецоперации США и Израиля в Иране. С начала марта цены на нефть Brent выросли более чем на 25%, а 11 марта стоимость этой марки превысила $91,41/ барр. Цена на нефть Urals за две недели взлетела почти в 2 раза, отмечает Reuters, и достигла $76/барр.