В феврале рубль ослаб из-за роста индекса доллара США

В феврале рубль ослаб из-за роста индекса доллара СШАСпрос на валюту со стороны физических лиц оставался низким, а компании нарастили продажи
В феврале 2026 г. курс рубля к доллару оставался стабильным, но незначительно ослаб к концу месяца до 77,27 руб./$, опустившись на 1,6% относительно января. По данным Банка России, ослабление происходило в том числе на фоне роста индекса доллара к мировым валютам за месяц на 0,6%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков. Ослабление российской национальной валюты продолжилось и в марте. На 11 марта Банк России установил стоимость доллара на уровне 78,73 руб., что на 1,12% выше, чем в конце февраля.
Юридические лица без учета банков в феврале продали валюты на $30,9 млрд, что незначительно ниже уровня того же периода годом ранее, когда показатель составлял около $32 млрд. Тем не менее, несмотря на снижение продаж со стороны крупнейших экспортеров, в месячном выражении продажи выросли – в январе они были около $29,3 млрд.
Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в феврале снизились относительно января на 31% до минимальных за последние годы $3,5 млрд. Как отмечает Центробанк, это произошло на фоне снижения цен на нефть, роста доли рублевой экспортной выручки и накопления валюты рядом компаний с целью погашения обязательств перед банками.
ЦБ пишет, что в декабре 2025 г. – январе 2026 г. цена на нефть марки Urals снизилась на 11% относительно ноября 2025 г. Экспортная выручка от поставки нефти и нефтепродуктов поступает в среднем с лагом в 1–2 месяца. Цены на нефть снижались и в феврале, но в марте резко пошли вверх на фоне спецоперации США и Израиля в Иране. С начала марта цены на нефть Brent выросли более чем на 25%, а 11 марта стоимость этой марки превысила $91,41/ барр. Цена на нефть Urals за две недели взлетела почти в 2 раза, отмечает Reuters, и достигла $76/барр.
Спрос на валюту со стороны граждан в феврале оставался низким относительно показателей предыдущих лет, пишет Банк России: физические лица купили валюту на сумму 13,9 млрд руб., что меньше показателя января на 36%, когда они приобрели 36,2 млрд руб.
В марте постепенное ослабление курса рубля связано с тем, что с 5 марта Минфин временно перестал проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, считает аналитик «Финама» Александр Потавин. То есть предложение валюты со стороны властей в марте сократится с 16,52 млрд до 4,6 млрд руб. в день, поясняет он. Суммарно это дает выпадающий объем продаж валюты за месяц на 240 млрд руб. (около $3 млрд). Потавин считает, что данный фактор может реально сдвинуть курс рубля на более слабые уровни. Но, продолжает аналитик, торговый баланс России остается уверенно положительным, поэтому «Финам» не ожидает обесценения курса рубля.
В конце марте ожидаются повышенные продажи валюты со стороны экспортеров нефти для уплаты НДД, а ближе к маю на рынок подойдут повышенные объемы выручки от тех высоких цен на нефть, которые выросли на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, заключил Потавин.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев согласен, что рынок отыгрывает прекращение продаж валюты Минфином, который готовит коррективы в бюджетное правило. На курс рубля, продолжает он, повышение уровня цен на нефть транслируется позднее, к середине весны, но для заметного влияния на курс оно должно быть более или менее продолжительным.
Несмотря на предложение Минфина снизить цену отсечения нефти в бюджетном правиле, в БКС ожидают, что регулятор снизит ключевую ставку 20 марта на 50 б. п. до 15%. Рубль, в свою очередь, может продолжить постепенно ослабляться до 80 руб./$, заключил Шепелев.
Возобновление операций по бюджетному правилу со старой ценой отсечения в $59/барр. уже в апреле может привести к покупкам валюты, поскольку цена российской нефти сейчас выше этого уровня ($76/барр.), говорит инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Если же, как ожидается, новая цена отсечения будет около отметки $50/барр., то при текущих ценах на российскую нефть покупки валюты будут еще более интенсивными.
Бюджетное правило работает так, что на цену влияют в первую очередь операции Банка России, а повышенные поступления валюты из-за роста цен на нефть скажутся на курсе рубля с заметной задержкой до двух месяцев, поясняет Михеев. В связи с этим в «ВТБ мои инвестиции» ожидают ослабления курса рубля в ближайшие недели. Он отметил, что это позитивно скажется на котировках акций российских экспортеров.
Несмотря на ослабление рубля в краткосрочной перспективе, на горизонте апреля – мая 2026 г. большинство факторов по-прежнему играет в пользу его укрепления, считает инвестиционный аналитик «Альфа-инвестиций» Анастасия Степанцова. Главным источником неопределенности остаются обновленные параметры бюджетного правила, добавила она. В ближайшее время умеренное снижение рубля может продолжиться, но затем «Альфа-инвестиции» ожидают коррекции и возвращения курса на текущие уровни.