Средний размер потребкредитов увеличился на 21,5% в феврале

24 февраля «Скоринг бюро» сообщило, что средняя сумма потребкредита в январе выросла на 29% в годовом выражении и достигла 152 900 руб. Количество оформленных гражданами кредитов увеличилось на 14% год к году до 1,7 млн ссуд. Общий объем выдач возрос в 1,5 раза до 261,9 млрд руб. В то же время портфель выданных потребкредитов сократился на 16% и составил 8,4 трлн руб.