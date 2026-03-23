Средний размер потребкредитов увеличился на 21,5% в феврале
Средний размер потребительских кредитов в феврале вырос на 21,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достиг 167 200 руб. Относительно января показатель увеличился на 10,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов – лидеров в этом сегменте розничного кредитования самый большой средний размер выданных потребкредитов за месяц зафиксирован в Москве (297 800 руб.), Санкт-Петербурге (252 400 руб.), Московской области (228 500 руб.), Татарстане (197 100 руб.) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (192 400 руб.).
Наиболее серьезное сокращение среднего размера потребкредита в феврале показали Алтайский (-37%) и Хабаровский (-32,7%) края, Ленинградская (-30,5%), Омская (-29,4%) и Челябинская (-28,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель упал за указанный период на 22,3% и 21,9% соответственно.
24 февраля «Скоринг бюро» сообщило, что средняя сумма потребкредита в январе выросла на 29% в годовом выражении и достигла 152 900 руб. Количество оформленных гражданами кредитов увеличилось на 14% год к году до 1,7 млн ссуд. Общий объем выдач возрос в 1,5 раза до 261,9 млрд руб. В то же время портфель выданных потребкредитов сократился на 16% и составил 8,4 трлн руб.