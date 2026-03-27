Visa подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России
Американская платежная система Visa направила заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков Visa. Об этом пишет ТАСС.
Заявки направила компания «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» из США 25 марта 2026 г. Товарные знаки регистрируются под классами № 37, 38, 39 и 45 международной классификации товаров и услуг. Среди них подготовка и проведение строительных работ, услуги по обеспечению безопасности, транспортные перевозки и услуги связи.
Платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России в марте 2022 г. Выпущенные в России карты перестали работать за границей.
В Центральном банке заявляли, что после этого российские банки сделали все, чтобы карты клиентов продолжили работать, а люди не почувствовали неудобств. В октябре 2025 г. в регуляторе поясняли, что карты Visa и Mastercard, срок действия которых истек, продолжают функционировать на территории России. При этом ведется работа по постепенному выводу из оборота карт ушедших платежных систем.