Центробанк понизил курс евро на 1,5 рубля
Центральный банк России установил официальный курс евро на 28, 29 и 30 марта на уровне 93,42 руб. Это на 1,58 руб. ниже предыдущего значения.
Доллар подешевел на 0,99 руб. и достиг 81,14 руб. Стоимость юаня снизилась на 0,17 руб. до 11,73 руб.
Официальный курс доллара на 27 марта составляет 82,13 руб., евро – 95 руб., юаня – 11,90 руб.
27 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что профицит торгового баланса и снизившийся отток капитала продолжат оказывать давление в сторону укрепления рубля. По его словам, на фоне высоких цен на нефть приостановка валютных операций Минфина приведет к большему укреплению рубля. Решетников уточнил, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно в два месяца от экспорта. Так, сейчас приходит выручка за поставки в январе – феврале, когда стоимость нефти была ниже.