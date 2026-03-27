Центробанк понизил курс евро на 1,5 рубля

27 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что профицит торгового баланса и снизившийся отток капитала продолжат оказывать давление в сторону укрепления рубля. По его словам, на фоне высоких цен на нефть приостановка валютных операций Минфина приведет к большему укреплению рубля. Решетников уточнил, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно в два месяца от экспорта. Так, сейчас приходит выручка за поставки в январе – феврале, когда стоимость нефти была ниже.