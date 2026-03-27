Решетников рассказал, почему крепнет рубль

Решетников рассказал, почему крепнет рубльНа курс влияют профицит торгового баланса и снизившийся отток капитала
Профицит торгового баланса и снизившийся отток капитала продолжат оказывать давление в сторону укрепления рубля, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс – услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, то ситуация будет такой», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Министр также отметил, что на фоне высоких цен на нефть приостановка валютных операций Минфина приведет к большему укреплению рубля. Он сказал, что нужно понимать – приток валютной выручки идет с отставанием примерно два месяца от самого экспорта. Другими словам, сейчас приходит выручка за поставки в январе-феврале, когда цены на нефть были ниже.
Решетников задался вопросами, что будет с ценами на нефть к лету и будут ли компании направлять всю выручку на валютный рынок или не будут. Министр подчеркнул, что на ситуацию необходимо смотреть в комплексе.
26 марта министр финансов Антон Силуанов на съезде РСПП заявил, что Минфин РФ может продлить приостановку операций с валютой до прояснения ситуации на рынке. Такие меры действуют с 4 марта.
Президент РСПП Александр Шохин напомнил, что на период работы над корректировкой бюджетного правила власти приостановили продажу валюты. Курс начал ослабевать. Экспортеры ждут, когда он достигнет 90-95 руб. за доллар. Шохин отметил, что не уверен, что это будет скоро. По его словам, укрепление рубля к доллару, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, поможет экспортерам, которые последнее время были в сложной ситуации, но может негативно сказаться на расходах промышленных импортеров.
23 марта заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что тренд на ослабление рубля отсутствует, есть колебания. По его словам, обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля 2025 г. находится в неизменном диапазоне около 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.