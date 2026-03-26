Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Шохин не уверен, что курс 90-95 рублей за доллар будет достигнут скоро

Укрепление рубля относительно доллара, в частности на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поможет экспортерам, которые последнее время были в сложной ситуации, но может негативно сказаться на расходах промышленных импортеров. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он уточнил, что на время работы над корректировкой бюджетного правила власти приостановили продажу валюты. Курс стал ослабевать. Экспортеры ждут, когда он достигнет 90-95 руб. за доллар. Шохин уточнил, что не уверен, что это будет скоро, но бюджетное правило важно и в контексте курса рубля.

По его словам, здесь баланс между интересами экспортеров, которые за счет курса, цен на мировых рынках по нефти, дороговизны логистики и действий против так называемого теневого флота теряли достаточно много, и курс позволяет частично компенсировать.

«С другой стороны, есть импорт, в том числе импорт для импортозамещения, завершение этого процесса у многих компаний, которые в 2022 г. активно инвестировали в модернизацию, а им лучше, если курс будет в другую сторону идти, то есть рубль укрепляться», – отметил президент РСПП.

23 марта заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин указал, что тренда на ослабление рубля нет, есть колебания. Обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне – около 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.

Официальный курс доллара, установленный регулятором на 26 марта, составляет 80,72 руб.

