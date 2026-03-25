ЦБ понизил официальный курс доллара до 80,72 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 26 марта на уровне 80,72 руб. Регулятор понизил его на 0,24 руб.
Курс евро также стал ниже. ЦБ понизил его на 0,11 руб. до 93,81 руб. Юань подешевел на 0,03 руб. и стал равен 11,69 руб.
На 25 марта Центробанк устанавливал курс доллара на уровне 80,96 руб., евро – 93,92 руб, юаня – 11,73 руб.
Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин 23 марта заявил, что тренда на ослабление рубля нет, есть колебания. Он указал, что обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне – порядка 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.