Банк России не видит тренда на ослабление рубля
Тренд на ослабление рубля отсутствует, есть колебания. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
По его словам, обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля 2025 г. находится в неизменном диапазоне около 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.
«Сегодня мы видим уже второй день опять укрепление рубля после волатильности прошлой недели. Поэтому говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление – его нет», – подчеркнул Заботкин (цитата по ТАСС).
За неделю с 12 по 19 марта ослабление рубля к доллару и евро составило примерно 10%. Официальный курс доллара с 21 марта составляет 83,99 руб., евро – 97,28 руб. 23 марта инструмент USDRUB_TOM (аналог доллара) на Московской бирже потерял 1,40 руб. и опустился до 81 руб.
20 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что нынешнее ослабление рубля находится в рамках ожиданий российского бизнеса. Она выразила мнение, что сейчас нет смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект.