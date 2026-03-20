Набиуллина: ослабление рубля находится в рамках ожиданий бизнеса

5 февраля глава РСПП Александр Шохин спрогнозировал, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. и может достичь отметки в 90 руб. По его словам, российская нефть торгуется на мировом рынке с дисконтом, что в сочетании с укреплением рубля значительно снижает доходы бюджета и возможности экспортеров.