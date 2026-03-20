Набиуллина: ослабление рубля находится в рамках ожиданий бизнеса
Текущее ослабление рубля находится в рамках ожиданий российского бизнеса. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«На наш взгляд, то ослабление, которое произошло, находится в рамках тех ожиданий, которые есть у бизнеса, поэтому какой-то дополнительный проинфляционный эффект сейчас нет смысла рассматривать», – подчеркнула она.
19 марта Центробанк установил официальный курс доллара на 20 марта на уровне 84,84 руб., что на 1,71 руб. выше предыдущего значения. Евро подорожал на 2,25 руб. и достиг 96,92 руб. Курс юаня увеличился на 0,27 руб. и составил 12,38 руб.
В этот же день расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, превысил на Forex 86 руб. впервые с апреля 2025 г. Курс евро вырос на 2,52% и стал равен 98,45 руб. Юань достиг 12,61 руб., прибавив 2,48%.
5 февраля глава РСПП Александр Шохин спрогнозировал, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. и может достичь отметки в 90 руб. По его словам, российская нефть торгуется на мировом рынке с дисконтом, что в сочетании с укреплением рубля значительно снижает доходы бюджета и возможности экспортеров.