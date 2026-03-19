Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые почти за год

Минфин 4 марта сообщил, что из-за ужесточения бюджетного правила ведомство не будет проводить операции с валютой в марте. В министерстве тогда добавили, что при возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.