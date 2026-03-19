Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые почти за год
Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 86 руб. впервые с апреля 2025 г. К 12:03 мск на Forex он достиг уровня в 87,03 руб., прибавив 3,77%.
Курс евро также растет. К 12:15 мск он прибавил 2,52% и стал равен 98,45 руб. Ослабление рубля видно и по китайской валюте. Юань достиг 12,61 руб., прибавив 2,48%.
На 19 марта Центральный банк России повысил курс доллара на 1,22 руб. до 83,13 руб. Евро также вырос – на 1,51 руб., курс достиг 94,67 руб. Курс юаня Банк России увеличил до 12,12 руб. (+0,23 руб.).
Минфин 4 марта сообщил, что из-за ужесточения бюджетного правила ведомство не будет проводить операции с валютой в марте. В министерстве тогда добавили, что при возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.