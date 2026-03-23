Аналог доллара на Мосбирже опустился до 81 рубля

Сделки в инструменте USDRUB_TOM начались на Мосбирже с 16 февраля. Операции с валютной парой перешли из внебиржевого режима OTCM в анонимный биржевой режим торгов CETS (Currency Economic Trade System) – «стакан», где заявки подаются анонимно, а сделки заключаются автоматически при совпадении цен.