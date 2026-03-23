Аналог доллара на Мосбирже опустился до 81 рубля
Инструмент USDRUB_TOM на Московской бирже потерял 1,40 руб. и опустился до 81 руб. по состоянию на 13:06 мск.
Сделки в инструменте USDRUB_TOM начались на Мосбирже с 16 февраля. Операции с валютной парой перешли из внебиржевого режима OTCM в анонимный биржевой режим торгов CETS (Currency Economic Trade System) – «стакан», где заявки подаются анонимно, а сделки заключаются автоматически при совпадении цен.
Торговая площадка поясняла, что инструмент предназначен для управления валютными позициями. Он позволит более широкому кругу участников разрабатывать торговые и арбитражные стратегии на валютную пару.
Торги реальным долларом на Мосбирже не проводятся с середины июня 2024 г., когда США ввели санкции против площадки, НРД и Национального клирингового центра (НКЦ).