Кредиты и займы россиян впервые составили 45 трлн рублей
Долги граждан России в виде кредитов и займов впервые в истории достигли 45 трлн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.
Показатель актуален по состоянию на 1 января 2026 г. Кредиты и займы за квартал увеличились на 2,2% (на 988 млрд руб.). Ипотечные кредиты заняли в структуре показателя 48,1 или 21,7 трлн руб. Доля потребительских ссуд составила 29,7% (13,4 трлн руб.). На автокредиты пришлось 6,8% (3 трлн руб.).
Оставшуюся часть составили требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, прочие кредиты и др.
С 1 апреля начали действовать правила для сервисов рассрочки. Максимальный срок рассрочки теперь составляет шесть месяцев. Вместе с тем цена товара при покупке в рассрочку не должна отличаться от стоимости при полной оплате. Также снизился предельный размер начислений по кредитам сроком до года – с 130% до 100% от суммы долга.