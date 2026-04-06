Кредиты и займы россиян впервые составили 45 трлн рублей

С 1 апреля начали действовать правила для сервисов рассрочки. Максимальный срок рассрочки теперь составляет шесть месяцев. Вместе с тем цена товара при покупке в рассрочку не должна отличаться от стоимости при полной оплате. Также снизился предельный размер начислений по кредитам сроком до года – с 130% до 100% от суммы долга.