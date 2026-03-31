Володин напомнил о вступающих в силу с 1 апреля законах
С апреля 2026 г. в России вступает ряд законов и изменений, касающихся социальных пенсий, тарифов и сервисов рассрочки. О них в своем канале в Max сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В частности, социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. «Это коснется более 3,5 млн граждан», – отметил Володин.
Также усиливается контроль за тарифообразованием. Полномочия Федеральной антимонопольной службы расширяются: в случае неоднократного неисполнения ее предписаний ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.
Одновременно вводится более жесткая ответственность для региональных чиновников. За игнорирование решений ФАС предусмотрена административная санкция в виде безальтернативной дисквалификации на срок до трех лет.
Еще с 1 апреля начнут действовать правила для сервисов рассрочки. Максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, при этом цена товара при покупке в рассрочку не должна отличаться от стоимости при полной оплате.
Кроме того, снижается предельный размер начислений по кредитам сроком до одного года – с 130% до 100% от суммы долга.
Расширяются и меры поддержки многодетных семей: в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, включены бесплатно предоставленный земельный участок и единственный автомобиль.
30 марта стало известно, что Володин вновь выдвигается на выборы в Госдуму. По данным «Ведомостей», спикер нижней палаты парламента подал документы для участия в праймериз в Саратовской области.