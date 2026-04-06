Генсек ШОС рассказал о начале консультаций по созданию Банка развития
Начались консультации по созданию Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сейчас обсуждаются конкретные вопросы его формирования и будущей деятельности. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на полях Международного экономического форума СНГ.
Он напомнил, что политическое решение о создании банка главы заинтересованных государств приняли на саммите в Тяньцзине в 2025 г. и договорились продолжить консультации на уровне правительств.
Сейчас, по его словам, стороны обсуждают порядок формирования банка и его будущей работы, виды операций, а также валюты для финансирования проектной деятельности.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре прошлого года говорил, что ШОС создаст банк развития, который будет выполнять депозитарные функции вместо заблокированных западных систем Euroclear и Clearstream. Тогда он уточнил, что разработкой концепции банка активно занимаются Россия и Китай.
Глава Минфина также подчеркнул необходимость иметь собственную независимую платежную инфраструктуру. По его словам, это особенно важно на фоне санкций, когда западные финансовые каналы становятся недоступны для России и других партнеров. В том числе, поэтому обсуждается и вопрос создания на базе банка ШОС независимого депозитария.