Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Финансы

Генсек ШОС рассказал о начале консультаций по созданию Банка развития

Ведомости

Начались консультации по созданию Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сейчас обсуждаются конкретные вопросы его формирования и будущей деятельности. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на полях Международного экономического форума СНГ.

Он напомнил, что политическое решение о создании банка главы заинтересованных государств приняли на саммите в Тяньцзине в 2025 г. и договорились продолжить консультации на уровне правительств. 

Сейчас, по его словам, стороны обсуждают порядок формирования банка и его будущей работы, виды операций, а также валюты для финансирования проектной деятельности.

Силуанов: ШОС разрабатывает альтернативу Euroclear

Инвестиции

Министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре прошлого года говорил, что ШОС создаст банк развития, который будет выполнять депозитарные функции вместо заблокированных западных систем Euroclear и Clearstream. Тогда он уточнил, что разработкой концепции банка активно занимаются Россия и Китай. 

Глава Минфина также подчеркнул необходимость иметь собственную независимую платежную инфраструктуру. По его словам, это особенно важно на фоне санкций, когда западные финансовые каналы становятся недоступны для России и других партнеров. В том числе, поэтому обсуждается и вопрос создания на базе банка ШОС независимого депозитария.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте