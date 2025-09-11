Силуанов: ШОС разрабатывает альтернативу Euroclear

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительную часть российских активов за рубежом, включая золотовалютные резервы Центобанка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в Euroclear. В марте 2022 г. Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к примерно $300 млрд своих золотовалютных резервов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в апреле 2025 г. заявил, что Москва никогда не откажется от прав на заблокированные активы.