Силуанов: ШОС разрабатывает альтернативу Euroclear
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создаст банк развития, который будет выполнять депозитарные функции вместо заблокированных западных систем Euroclear и Clearstream. Об этом сообщил «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов уточнил, что разработкой концепции банка активно занимаются Россия и Китай. После саммита ШОС стороны провели двусторонние переговоры в Пекине. Обсуждение также состоялось на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава Минфина подчеркнул необходимость иметь собственную независимую платежную инфраструктуру. По его словам, это особенно важно на фоне санкций, когда западные финансовые каналы Запада становятся недоступны для России и других партнеров. В том числе, поэтому обсуждается и вопрос создания на базе банка ШОС независимого депозитария.
«Нам бы хотелось, чтобы этот банк – возможно, на его базе или он – создал возможности для того, чтобы наши инвесторы в наших странах могли свободно покупать, продавать бумаги в любых странах. То есть в своем роде такую независимую депозитарную функцию выполнять», – уточнил Силуанов.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительную часть российских активов за рубежом, включая золотовалютные резервы Центобанка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в Euroclear. В марте 2022 г. Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к примерно $300 млрд своих золотовалютных резервов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в апреле 2025 г. заявил, что Москва никогда не откажется от прав на заблокированные активы.