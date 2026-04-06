Дом.РФ спрогнозировал снижение ставок по ипотеке при текущей политике ЦБ
По информации аналитиков, в апреле снижение ставок по ипотеке ускорилось. Средневзвешенные рыночные ставки на новостройки упали ниже 20% впервые с июля 2024 г.
30 марта «Ведомости» писали, что два крупнейших банка с 1 апреля снизят ставки по рыночной ипотеке: Сбербанк – на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1 до 50%, ВТБ – на 1 п. п. при взносе от 50%.
Минимальные ставки в сервисе «Сбера» «Домклик» составят от 15,7% годовых на покупку первичного жилья, от 16% – на покупку вторичного и от 17,6% – по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки). Также банк снизит ставки на 1 п. п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и на 0,5 п. п. по «Рефинансированию под залог недвижимости». В ВТБ минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 18,9%, а на рефинансирование кредитов – 18,6%.