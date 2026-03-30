Крупные банки снизили ставки по рыночной ипотеке

Крупные банки снизили ставки по рыночной ипотекеНо их уровень все еще сдерживает массовый спрос, говорят эксперты
Минимальные ставки в сервисе «Сбера» «Домклик» со следующего месяца составят от 15,7% годовых на покупку первичного жилья, от 16% – на покупку вторичного и от 17,6% – по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки). Также банк снижает ставки на 1 п. п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и на 0,5 п. п. по программе «Рефинансирование под залог недвижимости».
Сейчас минимальная ставка по ипотеке на новостройки в Сбербанке находится на уровне 15,7%, базовая – 19,7%, а полная стоимость кредита (ПСК; отражает финальный процент по ссуде и включает все затраты заемщика на ее обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) составляет 19-26,127%. По ипотеке на вторичное жилье ставки немного выше: минимальная – 16,5%, базовая – 20%, ПСК – 19,3-26,426%.
В ВТБ с 1 апреля минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 18,9%, а на рефинансирование кредитов – 18,6%. Сейчас банк предлагает ипотеку на новостройки и «вторичку» с первоначальным взносом от 20,1% по минимальной ставке 19,3%, ПСК – 20,445-28,091%. Текущая ставка рефинансирования в ВТБ – от 19,6%, ПСК – 20,78-26,155%.
«Абсолют банк» планирует в ближайшие дни скорректировать ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5-0,6 п. п. (сейчас – от 19,85% на новостройки и вторичное жилье), рассказал его зампредправления Антон Павлов. Будут пересмотрены ставки по всей линейке вне зависимости от срока и размера первоначального взноса, категории заемщиков, отметил он.
ПСБ оценивает динамику рынка и допускает изменение ставок в среднесрочной перспективе, говорит директор департамента ипотечного бизнеса Марина Заботина. Минимальная ставка в банке на покупку первичного жилья составляет 18,69% годовых, вторичного – 18,99%, по программе рефинансирования – 18,89%. Банк Дом.РФ тоже оценивает такую возможность (сейчас – 18,2% на новостройки и «вторичку»), рассказал его зампредправления Алексей Косяков.
А вот Т-банк не планирует пересматривать условия по ипотечным продуктам до ближайшего заседания Банка России по ключевой ставке, которое будет 24 апреля, сообщил руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» Иван Сафонов. Пока что банк предлагает кредит на новое и вторичное жилье по ставке от 16,9%.
Средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляет 20,25%, на вторичное жилье – 19,98%, по данным Дом.РФ на 27 марта.
Ставка комфорта
Уровень ставок по рыночной ипотеке остается сдерживающим фактором для массового заемщика, констатировал Сафонов: более комфортным и стимулирующим спрос была бы ставка в районе 13%. Говорить о реальной доступности ипотеки для россиян по-прежнему рано, согласна директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Хотя анонсируемые ставки снизились, с учетом дополнительных расходов (страховки, комиссии и проч.) ПСК может достигать неподъемных для подавляющего большинства заемщиков 26-28%, указала она.
При дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики можно ожидать, что оживление рыночного кредитования начнется уже при ставках на уровне 16-17%, рассуждает директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина: заемщики будут реализовывать накопленный объем отложенного спроса в расчете на скорое рефинансирование под более лояльный процент. Рыночная ипотека по-настоящему привлекательна при ставках ниже 15%, для этого ключевая должна быть 12% (сейчас – 15%), оценивает директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Ярослав Сталь.
При ставке выше 16% невозможно говорить об ипотеке как массовом продукте, а комфортная ставка – ниже 12%, считает Павлов из «Абсолюта». Тот же уровень комфортной ставки называет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. В то же время с учетом текущей стоимости квадратного метра жилья качественно обслуживать ипотеку даже под 12% уже значительно сложнее, чем это было 6-10 лет назад, отмечает она.
Ипотечный паритет
Снижение ипотечных ставок будет происходить весь 2026 г., но медленно, прогнозирует Павлов. Поэтому он ждет сокращения объемов жилищного кредитования по итогам года примерно на 15-20% год к году. В прошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 4,5 трлн руб., следует из данных Дом.РФ.
А вот остальные опрошенные эксперты прогнозируют рост выдач. Спрос на рыночную ипотеку достаточно велик, несмотря на высокие ставки, указал директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. Более того, в период высоких ставок на рынке сформировался отложенный спрос, говорит руководитель дирекции развития ипотечного кредитования «Уралсиба» Екатерина Жженова.
При снижении ключевой ставки до 12-13% к концу года ипотечные ставки вполне могут снизиться до 16%, что приведет к постепенному оживлению спроса на классические программы, допускает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В этом сценарии спрос заемщиков, по прогнозу ПСБ, может вырасти на 12-15% по итогам 2026 г. В этом году объем продаж ипотеки может вырасти примерно на четверть, оценил представитель ВТБ.
По прогнозу «Эксперт РА», выдачи по итогам 2026 г. прибавят 15-20% и превысят 5 трлн руб. Во втором полугодии рынок достигнет паритета по соотношению льготной и рыночной ипотеки с преобладанием последней в отдельные месяцы, считает Щурихина.