Банк России понизил курс доллара до 78,3 рубля

«Ведомости» писали, что 7 апреля курс доллара США на форексе упал ниже 79 руб. впервые с 11 марта – до 78,81 руб. на минимуме 6 апреля. На 19.15 мск американская валюта стоила 79,01 руб., теряя 1 руб. к предыдущему дню. Банк России установил официальный курс доллара на 7 апреля на отметке 78,7 руб. (-1 руб.).