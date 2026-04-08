Финансы

Банк России понизил курс доллара до 78,3 рубля

Ведомости

На 9 апреля Банк России понизил курс доллара на 0,45 руб. до 78,3 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В то же время евро подорожал на 0,54 руб. до 91,56 руб., а курс юаня снизился на 0,01 руб. до 11,46 руб.

«Ведомости» писали, что 7 апреля курс доллара США на форексе упал ниже 79 руб. впервые с 11 марта – до 78,81 руб. на минимуме 6 апреля. На 19.15 мск американская валюта стоила 79,01 руб., теряя 1 руб. к предыдущему дню. Банк России установил официальный курс доллара на 7 апреля на отметке 78,7 руб. (-1 руб.).

20 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ослабление рубля, которое тогда наблюдалось, соответствовало ожиданиям бизнеса, поэтому не было смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект. Замглавы регулятора Алексей Заботкин также отмечал, что тренда на ослабление российской валюты нет, но существуют колебания.

