Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 21,4% в I квартале
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам I квартала 2026 г. увеличилась на 21,4% в годовом выражении и достигла 491 млрд руб. при рентабельности капитала 23,6%. В марте показатель вырос на 21,3% относительно такого же периода годом ранее до 166,4 млрд руб. при рентабельности капитала 22,7%.
Розничный кредитный портфель продемонстрировал рост на 0,6% за месяц или на 2,3% с начала года (без учета секьюритизации потребкредитов) до 19,2 трлн руб. В марте банк выдал 473 млрд руб. кредитов. Портфель жилищных кредитов возрос на 0,8% за март или на 3,2% с начала 2026 г. до 12,8 трлн руб. За месяц было выдано 230 млрд руб. ипотечных кредитов.
В марте кредитование по рыночным программам увеличилось до 85,1 млрд руб. и составило 37% от общего объема выдач. Портфель потребкредитов сократился на 0,2% за месяц или на 0,9% за три месяца (без учета секьюритизации) и достиг 3,2 трлн руб. В марте выдачи составили 190 млрд руб.
Портфель кредитных карт вырос на 0,4% за месяц до 2,5 трлн руб. С начала года портфель показал рост на 1,4%. Портфель автокредитов увеличился на 2,7% за март или на 4,7% с начала года до 0,7 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель возрос на 1,5% за месяц или на 1,2% с начала года без учета валютной переоценки до 31 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам выдали кредитов на 2,1 трлн руб.
Средства физлиц выросли на 1% за март или на 1,7% за три месяца без учета валютной переоценки и составили 33,7 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 1,2% без учета валютной переоценки до 12,6 трлн руб.
16 марта Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за 2025 г. В прошлом году финансовая организация увеличила чистую прибыль на 8,2% в годовом выражении до 1,6 трлн руб. при рентабельности капитала в 22%. В декабре банк заработал 325,9 млрд руб. чистой прибыли. Показатель вырос на 7%.