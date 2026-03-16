Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла в 2025 году до 1,6 трлн рублей
В 2025 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), принимая во внимание события после отчетной даты (СПОД), на 8,2% год к году – до 1,6 трлн руб. при рентабельности капитала в 22%. В декабре банк заработал 325,9 млрд руб. чистой прибыли, увеличив показатель на 7%. Это следует из отчетности банка.
Количество розничных клиентов по итогам года выросло на 0,8 млн до 110,7 млн человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,5 млн компаний (+6,2% с начала года).
В декабре розничный кредитный портфель банка вырос на 2,3%, а с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) – на 9% и составил 18,8 трлн руб. В декабре «Сбер» выдал кредитов на 838 млрд руб.
Портфель жилищных кредитов, выданных Сбербанком, увеличился на 3,9% за декабрь и на 16,5% с начала 2025 г., достигнув отметки в 12,4 трлн руб. Этот рост обусловлен повышенным спросом на льготную ипотеку в рамках государственных программ, отмечается в отчетности банка. В декабре банк предоставил ипотечные кредиты на сумму 618 млрд руб.
В то же время портфель потребительских кредитов сократился на 1% за декабрь и на 14,4% в прошлом году, опустившись до 3,3 трлн руб. Снижение связано с высокими процентными ставками и действующими регуляторными ограничениями. В декабре объем выданных потребительских кредитов составил 174 млрд руб.
За 12 месяцев 2025 г. чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 17,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,1 трлн руб. Это произошло на фоне увеличения объема работающих активов. В декабре рост чистых процентных доходов составил 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стоимость кредитного риска без учета изменения валютных курсов составила 1,5% за 2025 г. и 1,9% в декабре. Для сравнения: в декабре 2024 г. этот показатель составлял 1,6%, а за 12 месяцев 2024 г. – 1,5%.
11 марта Сбербанк объявил сокращенные результаты за два месяца месяца 2026 г. Чистая прибыль банка составила 324,6 млрд руб., что на 21,4% больше аналогичного периода прошлого года. В феврале чистая прибыль кредитной организации выросла на 21,1% год к году до 162,8 млрд руб.