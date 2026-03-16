Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла в 2025 году до 1,6 трлн рублей

В 2025 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), принимая во внимание события после отчетной даты (СПОД), на 8,2% год к году – до 1,6 трлн руб. при рентабельности капитала в 22%. В декабре банк заработал 325,9 млрд руб. чистой прибыли, увеличив показатель на 7%. Это следует из отчетности банка.