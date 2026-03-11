Чистая прибыль Сбербанка с начала года составила 324,6 млрд рублей

Розничный кредитный портфель банка вырос на 0,4% с февраля и на 1,7% с начала года и составил 19,1 трлн руб. В феврале «Сбер» выдал 399 млрд руб. кредитов. Портфель жилищных кредитов в то же время вырос на 0,8% за месяц, или на 2,5% в период с января по февраль, до 12,7 трлн руб. За месяц банк выдал 210 млрд руб. ипотечных кредитов. Портфель потребительских кредитов снизился на 0,4% за месяц, или на 0,7% с начала года, до 3,3 трлн руб. В феврале выдачи составили 161 млрд руб.