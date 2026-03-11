Чистая прибыль Сбербанка с начала года составила 324,6 млрд рублей
«Сбербанк» объявил сокращенные результаты за два месяца месяца 2026 г. Чистая прибыль банка составила 324,6 млрд руб., что на 21,4% больше аналогичного периода прошлого года. В феврале чистая прибыль кредитной организации выросла на 21,1% год к году до 162,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
В феврале объемы кредитования банка показали умеренный рост. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,8%, достигнув 30,4 трлн руб. Розничный портфель вырос на 0,4% и составил 19,1 трлн руб. Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что основным двигателем роста кредитования физических лиц остаются государственные программы льготной ипотеки. Было также зафиксировано увеличение привлеченных средств клиентов на 3,4%, что довело общий объем до 46,7 трлн руб.
Корпоративные клиенты, по словам Грефа, проявляют значительный интерес к прикладным решениям «Сбера» в сфере генеративного искусственного интеллекта. В феврале банк втрое снизил стоимость API GigaChat для бизнеса. Предполагается, что это позволит компаниям более активно внедрять передовые решения и повышать эффективность своих операций.
Розничный кредитный портфель банка вырос на 0,4% с февраля и на 1,7% с начала года и составил 19,1 трлн руб. В феврале «Сбер» выдал 399 млрд руб. кредитов. Портфель жилищных кредитов в то же время вырос на 0,8% за месяц, или на 2,5% в период с января по февраль, до 12,7 трлн руб. За месяц банк выдал 210 млрд руб. ипотечных кредитов. Портфель потребительских кредитов снизился на 0,4% за месяц, или на 0,7% с начала года, до 3,3 трлн руб. В феврале выдачи составили 161 млрд руб.
Средства физических лиц выросли на 2,1% за февраль, или на 0,8% за период с начала года, если не учитывать курсовые изменения, и достигли 33,4 трлн руб. Средства юридических лиц увеличились на 6,6% за месяц и на 8,4% с января по февраль и составили 13,3 трлн руб. Рост средств компаний обусловлен плановым наращиванием ликвидности перед уплатой налогов, срок перечисления которых был перенесен с конца февраля на начало марта из-за выходного дня, говорится в отчете Сбербанка.
За первые два месяца 2026 г. чистые процентные доходы Сбербанка увеличились на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 556,4 млрд руб. Стоимость кредитного риска банка, не учитывая влияние колебаний валютных курсов, составила 1,3%, что ниже 1,5% за тот же период прошлого года. В феврале этот показатель был равен 0,9%, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году.
«Ведомости» 25 февраля писали, что Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке – на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1–30%, а также на дополнительные 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+».