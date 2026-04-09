Число выданных розничных кредитов возросло на 13,9% в I квартале

12 марта «Ведомости» писали со ссылкой на данные НБКИ, что пять месяцев подряд доля отказов по заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – остается на уровне 81–83%. В феврале доля отказов по кредитам составила 81,8%, снизившись на 1,1 п. п. относительно января, но в годовой динамике отмечен рост на 4,7 п. п. Впервые показатель поднялся выше 80% в октябре 2025 г. Тогда он достиг 82,2%.