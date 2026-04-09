Число выданных розничных кредитов возросло на 13,9% в I квартале
Число выданных розничных кредитов в I квартале 2026 г. выросло на 13,9% относительно такого же периода предыдущего года и достигло 9 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В марте текущего года показатель увеличился на 18,4% по сравнению с февралем и составил 3,34 млн. В годовом выражении он продемонстрировал рост на 25,8%.
Среди российских регионов наибольшее количество выданных розничных кредитов в марте было зафиксировано в Москве (233 000), Московской области (206 800), Краснодарском крае (148 500), Санкт-Петербурге (122 300) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (113 400).
Среди 30 регионов-лидеров самая серьезная динамика увеличения числа выданных розничных кредитов за месяц отмечена в Хабаровском крае (+24,3%), Воронежской (+23,5%), Саратовской (+22,6%), Нижегородской (+22,6%) и Белгородской (+22,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель возрос на 21,9% и 17,5% соответственно.
12 марта «Ведомости» писали со ссылкой на данные НБКИ, что пять месяцев подряд доля отказов по заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – остается на уровне 81–83%. В феврале доля отказов по кредитам составила 81,8%, снизившись на 1,1 п. п. относительно января, но в годовой динамике отмечен рост на 4,7 п. п. Впервые показатель поднялся выше 80% в октябре 2025 г. Тогда он достиг 82,2%.