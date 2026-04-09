Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

В ЦБ РФ объяснили рост использования наличных денег

Ведомости

Рост использования наличных денег в России может быть связан с отключениями мобильного интернета. Об этом сообщает Центробанк РФ в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Объем наличных денег в обращении за месяц увеличился на 0,3 трлн руб. В феврале рост составлял 0,2 трлн руб. Как отмечается, такая динамика может объясняться тем, что на фоне перебоев с мобильным интернетом население и бизнес начали формировать дополнительные запасы наличных для проведения повседневных платежей.

1 апреля директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина заявила, что наличные деньги и банковские карты не исчезнут в ближайшие пять лет.

Она выразила мнение, что некарточные инструменты продолжат активный тренд по наращиванию внутри банков и в целом на платежном пространстве. По ее словам, всем инструментам платежа на пятилетнем горизонте точно еще будет место.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь