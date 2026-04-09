В ЦБ РФ объяснили рост использования наличных денег
Рост использования наличных денег в России может быть связан с отключениями мобильного интернета. Об этом сообщает Центробанк РФ в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».
Объем наличных денег в обращении за месяц увеличился на 0,3 трлн руб. В феврале рост составлял 0,2 трлн руб. Как отмечается, такая динамика может объясняться тем, что на фоне перебоев с мобильным интернетом население и бизнес начали формировать дополнительные запасы наличных для проведения повседневных платежей.
1 апреля директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина заявила, что наличные деньги и банковские карты не исчезнут в ближайшие пять лет.
Она выразила мнение, что некарточные инструменты продолжат активный тренд по наращиванию внутри банков и в целом на платежном пространстве. По ее словам, всем инструментам платежа на пятилетнем горизонте точно еще будет место.