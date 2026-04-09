В НСПК разъяснили использование ИНН при переводе по СБП

Использование идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет инструментом по борьбе с фродовыми операциями, заявили «Ведомостям» в НСПК.

Там отметили, что банки будут обмениваться ИНН при операциях между собой через инфраструктуру НСПК, а для россиян ничего не изменится. «Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснили в пресс-службе НСПК.

9 апреля руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков заявил, что с 1 июля в России необходимо будет указывать идентификационный номер налогоплательщика при переводах и платежах через СБП. Такая мера необходима для борьбы с дропперством, сказал он.

Заполнять идентификационный номер нужно будет при переводах и платежах между физлицами, а также между юрлицами и физлицами. Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту или даже получить новый паспорт, но ИНН практически невозможно поменять физическому лицу.

