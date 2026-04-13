Число выданных потребкредитов выросло на 27,1% в I квартале

Среди 30 регионов – лидеров по числу поданных заявок на потребкредиты наибольшие доли отказов за месяц выявлены в Новосибирской (78%), Оренбургской (77,3%), Омской (77,2%) и Кемеровской (77%) областях и в Краснодарском крае (76,9%). Наименьшее значение показателя отмечено в Воронежской (69,2%) и Нижегородской (70,3%) областях, Приморском крае (70,9%), Удмуртии (71,7%) и Хабаровском крае (73,3%). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов достигла 73,7% и 74,2% соответственно.