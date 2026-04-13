Число выданных потребкредитов выросло на 27,1% в I квартале
Число выданных потребительских кредитов в I квартале 2026 г. выросло на 27,1% относительно такого же периода прошлого года и достигло 4,76 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В марте текущего года количество выданных потребкредитов увеличилось на 18,3% по сравнению с февралем до 1,77 млн. В годовом выражении рост составил 43,1%.
Среди российских регионов больше всего выданных потребкредитов в марте зафиксировано в Москве (107 900), Московской области (102 600), Краснодарском крае (76 700), в Тюменской с ХМАО и ЯНАО (62 900) и Свердловской (59 900) областях.
Среди 30 регионов-лидеров наиболее серьезная динамика увеличения количества выданных потребкредитов за месяц отмечена в Воронежской (+23,4%), Саратовской (+21,9%) областях, Татарстане (+21,9%), Нижегородской области (+21,8%) и Пермском крае (+21,3%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель возрос на 19,9% и 17,2% соответственно.
10 апреля НБКИ сообщило, что доля отказов по заявкам на потребкредиты в марте снизилась на 2,2 п. п. относительно годом ранее и составила 74,6%. По сравнению с февралем показатель снизился на 0,4 п. п.
Среди 30 регионов – лидеров по числу поданных заявок на потребкредиты наибольшие доли отказов за месяц выявлены в Новосибирской (78%), Оренбургской (77,3%), Омской (77,2%) и Кемеровской (77%) областях и в Краснодарском крае (76,9%). Наименьшее значение показателя отмечено в Воронежской (69,2%) и Нижегородской (70,3%) областях, Приморском крае (70,9%), Удмуртии (71,7%) и Хабаровском крае (73,3%). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов достигла 73,7% и 74,2% соответственно.