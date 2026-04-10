Доля отказов по заявкам на потребкредиты сократилась на 2,2 п. п. в марте
Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в марте снизилась на 2,2 процентного пункта (п. п.) относительно такого же периода прошлого года и достигла 74,6%. По сравнению с февралем показатель сократился на 0,4 п. п. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов – лидеров по числу поданных заявок на потребкредиты наибольшие доли отказов за месяц были зафиксированы в Новосибирской (78%), Оренбургской (77,3%), Омской (77,2%) и Кемеровской (77%) областях и в Краснодарском крае (76,9%). Наименьшее значение показателя отмечено в Воронежской (69,2%) и Нижегородской (70,3%) областях, Приморском крае (70,9%), Удмуртии (71,7%) и Хабаровском крае (73,3%). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по потребкредитам составила 73,7% и 74,2% соответственно.
Самая серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на потребкредиты в марте выявлена в Ставропольском крае (-3,9 п. п.), Воронежской области (-3,8 п. п.), Забайкальском крае (-3,6 п. п.), Саратовской (-3,6 п. п.) и Ростовской (-3,5 п. п.) областях. При этом показатель вырос в Москве (+1,4 п. п.) и Татарстане (+0,5 п. п.).
9 апреля НБКИ сообщило, что количество выданных розничных кредитов в I квартале увеличилось на 13,9% в годовом выражении и достигло 9 млн. В марте показатель вырос на 18,4% относительно февраля и составил 3,34 млн. В годовом выражении он возрос на 25,8%.
Среди регионов России наибольшее число выданных розничных кредитов в марте было зафиксировано в Москве (233 000), Московской области (206 800), Краснодарском крае (148 500), Санкт-Петербурге (122 300) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (113 400).