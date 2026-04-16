В Сбербанке выразили готовность предоставить доступ к торгам криптовалютой
Сбербанк готов предоставить доступ к торгам криптовалютой в случае появления регулирования и запуска организованных торгов. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» финансовой организации Руслан Вестеровский на Биржевом форуме Мобиржи.
По его словам, банк ожидает, что биржевые торги принесут рынку необходимую ликвидность и минимальные спреды. Традиционная инфраструктура готова предоставить клиентам маржинальную торговлю, стратегии инвестирования и безопасную инфраструктуру.
Вестеровский также рассказал о готовности «Сберинвестиций» к запуску круглосуточных торгов, хотя для этого нужны доработки серьезнее, чем требовались для старта торгов выходного дня. Он назвал автоматизацию одним из трендов развития торговли.
«Если мы хотим вовлекать массового клиента в инвестиции, предоставлять удобный, надежный и быстрый сервис накоплений, круглосуточные торги могут быть полезны для проведения сделок и расчетов в любое время суток», – отметил старший вице-президент.
2 апреля в Госдуму внесли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ направлен на «повышение прозрачности рынка цифровых валют, формирование на нем стандартов оказания услуг и защиты прав и интересов инвесторов» и вводит понятия «обращение цифровой валюты», «организация обращения цифровой валюты», «обращение цифровых прав» и «организация обращения цифровых прав». Определяются лица, имеющие право на организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав. Вводятся правила допуска на рынок организаторов обращения валюты.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 июля 2026 г.