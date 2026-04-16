В Сбербанке выразили готовность предоставить доступ к торгам криптовалютой

2 апреля в Госдуму внесли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ направлен на «повышение прозрачности рынка цифровых валют, формирование на нем стандартов оказания услуг и защиты прав и интересов инвесторов» и вводит понятия «обращение цифровой валюты», «организация обращения цифровой валюты», «обращение цифровых прав» и «организация обращения цифровых прав». Определяются лица, имеющие право на организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав. Вводятся правила допуска на рынок организаторов обращения валюты.