Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

В Сбербанке выразили готовность предоставить доступ к торгам криптовалютой

Ведомости

Сбербанк готов предоставить доступ к торгам криптовалютой в случае появления регулирования и запуска организованных торгов. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» финансовой организации Руслан Вестеровский на Биржевом форуме Мобиржи.

По его словам, банк ожидает, что биржевые торги принесут рынку необходимую ликвидность и минимальные спреды. Традиционная инфраструктура готова предоставить клиентам маржинальную торговлю, стратегии инвестирования и безопасную инфраструктуру.

Вестеровский также рассказал о готовности «Сберинвестиций» к запуску круглосуточных торгов, хотя для этого нужны доработки серьезнее, чем требовались для старта торгов выходного дня. Он назвал автоматизацию одним из трендов развития торговли.

«Если мы хотим вовлекать массового клиента в инвестиции, предоставлять удобный, надежный и быстрый сервис накоплений, круглосуточные торги могут быть полезны для проведения сделок и расчетов в любое время суток», – отметил старший вице-президент.

2 апреля в Госдуму внесли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ направлен на «повышение прозрачности рынка цифровых валют, формирование на нем стандартов оказания услуг и защиты прав и интересов инвесторов» и вводит понятия «обращение цифровой валюты», «организация обращения цифровой валюты», «обращение цифровых прав» и «организация обращения цифровых прав». Определяются лица, имеющие право на организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав. Вводятся правила допуска на рынок организаторов обращения валюты.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 июля 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её