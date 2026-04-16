VK продала долю в «Точка банке» по цене не менее 21,2 млрд рублей
МКПАО «ВК» продала 25% акций АО «Точка» по цене не менее 21,2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, сделка соответствует стратегии управления инвестиционным портфелем, предполагающей рост стоимости активов и получение отдачи на вложенный капитал.
Компания приобрела этот пакет в IV квартале 2023 г. за 11,6 млрд руб. За время владения активом VK также получила дивиденды в размере 4,3 млрд руб.
«Интеррос» купил 25% акций АО «Точка» у VK и планирует передать этот пакет Т-технологиям по закрытой подписке. В «Интерросе» отметили, что банк продолжит работать под собственной лицензией, развивая продукты для предпринимателей в составе экосистемы Т-технологий. Ранее Т-технологии заявили о планах консолидировать до 100% акций «Точки», что усилит позиции компании в B2B-сегменте.
«Сегодняшнее событие – один из этапов сделки по консолидации "Точка Банка", завершение которой ожидается в конце 2026 г. До этого должен быть проведен ряд корпоративных процедур – в том числе определены параметры допэмиссии акций "Т" по закрытой подписке», – пояснил представитель Т-Технологий.
«Интеррос» – крупная инвесткомпания Владимира Потанина с активами в металлургии, девелопменте, финтехе и ИТ. «Точка банк» – экосистема для предпринимателей с более чем 800 000 клиентов, известная внедрением холакратии. Т-технологии развивают финансовую и лайфстайл-экосистему с 2006 г. VK – одна из крупнейших технологических компаний России, чьими сервисами пользуются 97% аудитории рунета.