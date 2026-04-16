VK продала долю в «Точка банке» по цене не менее 21,2 млрд рублей

«Интеррос» купил 25% акций АО «Точка» у VK и планирует передать этот пакет Т-технологиям по закрытой подписке. В «Интерросе» отметили, что банк продолжит работать под собственной лицензией, развивая продукты для предпринимателей в составе экосистемы Т-технологий. Ранее Т-технологии заявили о планах консолидировать до 100% акций «Точки», что усилит позиции компании в B2B-сегменте.