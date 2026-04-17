Число выданных кредитов наличными увеличилось на 56% в марте
Количество выданных кредитов наличными выросло в марте на 56% относительно такого же периода 2025 г. и достигло 2,04 млн. По сравнению с февралем показатель увеличился на 27%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Объем кредитования наличными в марте возрос на 34% в месячном выражении и на 80% в годовом выражении и составил 406,94 млрд руб. Средний размер кредита наличными за месяц увеличился на 10 000 руб. относительно февраля и на 27 000 руб. по сравнению с годом ранее, до 200 000 руб.
Средний срок кредитования в сегменте в марте остался на уровне февраля и составил 28 месяцев. В предыдущем году он равнялся 24 месяцам. Полная стоимость кредита наличными в марте достигла 30,88%, в феврале показатель составлял 31,05%, годом ранее – 36,64%.
За I квартал 2026 г. граждане оформили 5,22 млн кредитов наличными на 980,18 млрд руб. Среднемесячный объем выдач составил 326,73 млрд руб. По сравнению с IV кварталом 2025 г. число выдач выросло на 2%, объем – на 4%. В годовом выражении количество выдач в сегменте увеличилось на 33%, объем – на 67%.
В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными за месяц вошли Москва (127 680 кредитов на 42,43 млрд руб.), Московская область (115 230 кредитов на 31,34 млрд руб.), Санкт-Петербург (62 870 кредитов на 18,74 млрд руб.), Краснодарский край (84 920 кредитов на 16,08 млрд руб.) и Свердловская область (69 780 кредитов на 13,14 млрд руб.).
14 апреля Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что количество новых выданных кредитных карт по итогам I квартала 2026 г. упало на 51,2% относительно такого же периода 2024 г. до 3,21 млн. Год к году показатель снизился на 1,1%. В марте текущего года число выданных кредитных карт выросло на 8,6% по сравнению с годом ранее и достигло 1,2 млн. В месячном выражении показатель увеличился на 17,6%.