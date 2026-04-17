Число выданных кредитов наличными увеличилось на 56% в марте

14 апреля Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что количество новых выданных кредитных карт по итогам I квартала 2026 г. упало на 51,2% относительно такого же периода 2024 г. до 3,21 млн. Год к году показатель снизился на 1,1%. В марте текущего года число выданных кредитных карт выросло на 8,6% по сравнению с годом ранее и достигло 1,2 млн. В месячном выражении показатель увеличился на 17,6%.