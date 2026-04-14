Количество выданных кредитных карт упало на 51,2% в I квартале
Число новых выданных кредитных карт в I квартале 2026 г. снизилось на 51,2% относительно такого же периода 2024 г. и составило 3,21 млн. По сравнению с годом ранее показатель сократился на 1,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)
В марте этого года количество выданных кредитных карт выросло на 8,6% в годовом выражении и достигло 1,2 млн. В месячном выражении показатель увеличился на 17,6%, а относительно марта 2024 г. уменьшился на 48,4%.
Среди российских регионов больше всего выданных новых кредиток в марте зафиксировано в Москве (93 300), Московской области (78 300), Краснодарском крае (57 200), Санкт-Петербурге (52 900) и Свердловской области (38 500).
Среди 30 регионов-лидеров самая серьезная динамика увеличения количества выданных кредитных карт за месяц выявлена в Воронежской (+18,7%), Ярославской (+17,3%), Ростовской (+16,6%) и Тюменской (+14,9%) областях и Пермском крае (+14,1%). Показатель снизился только в Татарстане (-2,6%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача кредиток возросла на 7,1% и 8% соответственно.
24 марта Объединенное кредитного бюро (ОКБ) объявило, что число выдач кредитных карт в феврале уменьшилось на 7% год к году и достигло 1,06 млн. Общий объем лимитов снизился относительно предыдущего года на 17%. Средний лимит по карте составил 108 000 руб. В годовом отношении он снизился на 12 000 руб.
В первые два месяца 2026 г. россияне оформили 2,08 млн кредитных карт с суммарным лимитом 220,35 млрд руб. Это на 10% меньше по числу и на 18% по общему лимиту относительно января – февраля 2025 г.