Количество выданных кредитных карт упало на 51,2% в I квартале

Число новых выданных кредитных карт в I квартале 2026 г. снизилось на 51,2% относительно такого же периода 2024 г. и составило 3,21 млн. По сравнению с годом ранее показатель сократился на 1,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)