Число выдач кредитных карт сократилось на 7% в феврале
Число выдач кредитных карт в феврале снизилось на 7% относительно такого же периода 2025 г. и достигло 1,06 млн. По сравнению с январем показатель вырос на 4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитного бюро (ОКБ).
Общий лимит по кредитным картам увеличился на 9% относительно января и составил 114,78 млрд руб. Совокупный объем лимитов снизился год к году на 17%. Средний лимит по карте за месяц возрос на 5000 руб. и достиг 108 000 руб. В годовом отношении лимит уменьшился на 12 000 руб.
В первые два месяца этого года граждане оформили 2,08 млн кредитных карт с общим лимитом 220,35 млрд руб. Это на 10% меньше по числу и на 18% по общему лимиту относительно января – февраля прошлого года.
В топ-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт за месяц вошли Москва (76 800 карт с общим лимитом 10,45 млрд руб. и средним лимитом 136 000 руб.), Московская область (63 890 карт на 8,07 млрд руб. и средним лимитом 126 000 руб.), Санкт-Петербург (46 640 карт на 5,68 млрд руб. и средним лимитом 122 000 руб.), Краснодарский край (49 330 карт на 5,25 млрд руб. и средним лимитом 106 000 руб.) и Свердловская область (33 830 карт на 3,53 млрд руб. и средним лимитом 104 00 руб.).
12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) писали, что пять месяцев подряд доля отказов по заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – остается на уровне 81–83%. В феврале доля отказов по кредитам составила 81,8%, снизившись на 1,1 п. п. по сравнению с январем, в годовой динамике рост составил 4,7 п. п. Впервые показатель поднялся выше 80% в октябре прошлого года, составив 82,2%.