Число выдач кредитных карт сократилось на 7% в феврале

12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) писали, что пять месяцев подряд доля отказов по заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – остается на уровне 81–83%. В феврале доля отказов по кредитам составила 81,8%, снизившись на 1,1 п. п. по сравнению с январем, в годовой динамике рост составил 4,7 п. п. Впервые показатель поднялся выше 80% в октябре прошлого года, составив 82,2%.