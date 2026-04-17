Россельхозбанк раскрыл чистый операционный доход за 2025 год
По итогам 2025 г. чистый операционный доход Россельхозбанка (отдельно в МСФО эта статья не раскрывалась. – «Ведомости») увеличился на 31,2% и достиг 184,2 млрд руб., передал через представителя журналистам предправления банка Борис Листов. По его словам, это самый высокий результат банка за 25 лет работы.
«Удалось добиться роста основных показателей бизнеса, прежде всего в корпоративном блоке, а также нарастить доходы от транзакционных операций», – отметил он.
В конце марта Россельхозбанк отчитался по МСФО за 2025 г.: чистая прибыль выросла на 25,9% и составила 50,1 млрд руб. Рентабельность собственного капитала увеличилась до 14,5% с 13,2% в 2024 г. Активы группы за год прибавили 7,2% и достигли 5,9 трлн руб., чистая процентная маржа составила 2,7%.
Кредитный портфель Россельхозбанка до вычета резервов за 2025 г. вырос на 3,2% и составил 4,3 трлн руб. Кредитный портфель в сегменте АПК за прошлый год увеличился на 10% и на 31 декабря составил 2,7 трлн руб. Объем выданных кредитов АПК по сравнению с 2024 г. увеличился на 2% до более 2 трлн руб.
Средства юридических лиц выросли на 3,8% до более 2 трлн руб., граждан – на 9,2% и достигли 2,3 трлн руб.
Чистый процентный доход за 2025 г. вырос на 11,7% год к году и составил 148,2 млрд руб., чистый комиссионный доход сохранился на уровне 2024 г. – 22,3 млрд руб.
В этом году темпы роста кредитования умеренные и для бизнеса приобретает особое значение развитие транзакционных операций, отметил Листов. Поэтому Россельхозбанк сосредоточится на поддержке и развитии активной клиентской базы и транзакционного бизнеса, в первую очередь, через цифровые каналы, добавил он.
Еще одно значимое для Россельхозбанка бизнес-направление – операции на финансовых рынках. На биржевом валютном рынке банк в 2025 г. обеспечил треть всех оборотов по сделкам пары юань/рубль, отметил Листов. Обороты на рынке рублевых процентных свопов выросли в 10 раз, а на рынке валютных свопов – в 4 раза. Торговый оборот за 2025 г. по брокерским операциям на биржевом и внебиржевом рынках вырос на 29% и составил почти 5 трлн руб., сказал Листов.