Россельхозбанк раскрыл чистый операционный доход за 2025 год

Еще одно значимое для Россельхозбанка бизнес-направление – операции на финансовых рынках. На биржевом валютном рынке банк в 2025 г. обеспечил треть всех оборотов по сделкам пары юань/рубль, отметил Листов. Обороты на рынке рублевых процентных свопов выросли в 10 раз, а на рынке валютных свопов – в 4 раза. Торговый оборот за 2025 г. по брокерским операциям на биржевом и внебиржевом рынках вырос на 29% и составил почти 5 трлн руб., сказал Листов.