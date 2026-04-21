Средний размер лимитов по кредитным картам сократился на 11,3% в марте
Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в марте 2026 г. снизился на 11,3% в годовом выражении и достиг 99 900 руб. По сравнению с февралем показатель сократился на 1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования самый больший средний размер лимитов по кредиткам в марте зафиксирован в Москве (137 800 руб.), Московской области (120 100 руб.), Санкт-Петербурге (119 100 руб.), Ленинградской (106 800 руб.) и Тюменской областях (105 600 руб.).
Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов отмечено в Красноярском крае (-15,9%), Кемеровской (-15,1%), Волгоградской (-13,8%), Ленинградской (-13,7%) и Тюменской областях (-13,6%). При этом показатель вырос в Ставропольском крае (+3,1%), Ростовской области (+2,5%) и Крыму (+0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге он упал на 9,8% и 8,7% соответственно.
14 апреля НБКИ объявило, что число новых выданных кредитных карт за I квартал 2026 г. упало на 51,2% относительно такого же периода 2024 г. и составило 3,21 млн. В годовом выражении показатель снизился на 1,1%.
В марте этого года количество новых выданных кредитных карт увеличилось на 8,6% год к году и достигло 1,2 млн. В месячном выражении показатель продемонстрировал рост на 17,6%.