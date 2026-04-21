Средний размер лимитов по кредитным картам сократился на 11,3% в марте

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в марте 2026 г. снизился на 11,3% в годовом выражении и достиг 99 900 руб. По сравнению с февралем показатель сократился на 1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).