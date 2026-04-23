Инвестор Евгений Юрченко увеличил долю в ВТБ до 10,86%

Ведомости

Бывший глава «Связьинвеста», инвестор Евгений Юрченко увеличил свою долю в ВТБ до 10,86%, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

В марте РБК со ссылкой на источник сообщал, что пакет акций ВТБ, принадлежащий Юрченко, превысил 8% обыкновенных акций. По словам собеседника издания, между этим и предыдущим уведомлением о превышении порога в 7% акций прошла неделя. О том, что инвестор консолидировал 7,55% акций госбанка, РБК сообщал 18 февраля.

О том, что экс-глава «Связьинвеста» стал крупнейшим частным инвестором среди миноритариев ВТБ, стало известно 10 февраля. Тогда банк сообщил, что его доля в обыкновенных акциях превысила 5%. Юрченко уточнял, что основная часть пакета была приобретена в ходе допэмиссии банка осенью 2025 г. С тех пор инвестор продолжает наращивать долю.

