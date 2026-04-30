ЦБ выпустит памятные монеты в честь городов трудовой доблести
Банк России 4 мая выпустит в обращение памятные 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести, сообщил регулятор на сайте.
В серию вошли монеты в честь таких городов, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 22 мм.
На лицевой стороне монет можно увидеть надписи: «Банк России» и «2026». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре также указан номинал монеты. На оборотной стороне расположено название серии: «Города трудовой доблести» – и города. Кроме того, там изображены фрагменты мемориалов и других объектов, например памятника «Кировчанам – труженикам тыла» или художественного оформления стелы «Город трудовой доблести».
14 апреля 2025 г. коллекцию Банка России уже пополнили монеты в честь городов трудовой доблести. Тогда в обращение выпускались монеты номиналом 10 руб., посвященные Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.