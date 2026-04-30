Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,938+0,24%CHMK3 945+1,02%KUZB0,031+0,65%IMOEX2 668,16+1,07%RTSI1 122,49+1,07%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,64+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ выпустит памятные монеты в честь городов трудовой доблести

Ведомости

Банк России 4 мая выпустит в обращение памятные 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести, сообщил регулятор на сайте.

В серию вошли монеты в честь таких городов, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 22 мм.

На лицевой стороне монет можно увидеть надписи: «Банк России» и «2026». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре также указан номинал монеты. На оборотной стороне расположено название серии: «Города трудовой доблести» – и города. Кроме того, там изображены фрагменты мемориалов и других объектов, например памятника «Кировчанам – труженикам тыла» или художественного оформления стелы «Город трудовой доблести».

14 апреля 2025 г. коллекцию Банка России уже пополнили монеты в честь городов трудовой доблести. Тогда в обращение выпускались монеты номиналом 10 руб., посвященные Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её