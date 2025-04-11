ЦБ выпустит в обращение памятные монеты в честь городов трудовой доблести
14 апреля Банк России запускает в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Монеты номиналом 10 руб. изготовлены из недрагоценных металлов. Тираж каждой монеты составляет 1 млн экземпляров. В коллекцию войдут монеты, посвященные городам Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль. На оборотной стороне каждой круглой монеты диаметром 22 мм размещено рельефное изображение исторического памятника.
Так, на монете «Ульяновск» запечатлен памятник «Солдат трудового фронта», а на монете «Уфа» – фрагмент памятника труженикам тыла. Монета «Челябинск» украшена изображением стелы «Город трудовой доблести». На монете «Ярославль» представлен быстроходный артиллерийский тягач времен Великой Отечественной войны «Я-12».
«Монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – пояснили в ЦБ.
8 апреля сообщалось, что Банк России выпустит памятные монеты к 80-летию Победы. Они будут серебряными, золотыми, а часть монет по 50 руб. будут из недрагоценных металлов.