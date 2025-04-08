Банк России выпустит памятные монеты к 80-летию Победы

В преддверии праздника президент РФ Владимир Путин передал свои монеты времен СССР белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Монумент в виде солдатского письма будет посвящен воинам – освободителям страны от фашизма. Подобные скульптуры уже установлены в Минске (2022 г.) и Брестской крепости (2024 г.).