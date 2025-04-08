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Банк России выпустит памятные монеты к 80-летию Победы

Ведомости

Банк России выпустит памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Они поступят в обращение уже 9 апреля, сообщается на сайте регулятора.

Выпущены будут серебряные монеты номиналом по 3 руб. и 100 руб., золотые по 50 руб. и 10 000 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 50 руб.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая. Перед этим днем и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных.

&nbsp;Серебряная монета номиналом 3&nbsp;рубля.
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 Серебряная монета номиналом 3 рубля. / Банк России

Запланировано благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.

В преддверии праздника президент РФ Владимир Путин передал свои монеты времен СССР белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Монумент в виде солдатского письма будет посвящен воинам – освободителям страны от фашизма. Подобные скульптуры уже установлены в Минске (2022 г.) и Брестской крепости (2024 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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