Банк России выпустит памятные монеты к 80-летию Победы
Банк России выпустит памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Они поступят в обращение уже 9 апреля, сообщается на сайте регулятора.
Выпущены будут серебряные монеты номиналом по 3 руб. и 100 руб., золотые по 50 руб. и 10 000 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 50 руб.
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая. Перед этим днем и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных.
Запланировано благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.
В преддверии праздника президент РФ Владимир Путин передал свои монеты времен СССР белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Монумент в виде солдатского письма будет посвящен воинам – освободителям страны от фашизма. Подобные скульптуры уже установлены в Минске (2022 г.) и Брестской крепости (2024 г.).