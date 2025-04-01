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Путин передал свои монеты времен СССР для создания памятника на Поклонной горе

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал советские монеты российского лидера и его семьи белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Открытие памятника в виде солдатского письма будет приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвящено воинам – освободителям страны от фашизма. Подобные скульптуры уже установлены в Минске (2022 г.) и в Брестской крепости (2024 г.).

В сообщении Кремля говорится, что Путин узнал о проекте в ходе церемонии вручения госнаград в мае 2024 г. от Талая. Тогда президент РФ поддержал инициативу и обещал передать хранящиеся у него монеты.

Скульптуры в виде писем военных – «треугольников» – создаются в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Он является совместной акцией России и Белоруссии. Ее суть заключается в сборе жителями союзных государств сохранившихся у них монет времен СССР для переплавки с целью создании памятника в знак благодарности нынешних поколений советским войскам. Для первых двух памятников монеты в том числе были переданы от семьи президента республики Александра Лукашенко. Организаторами проекта выступили Музей Победы, Фонд имени Алексея Талая, фонд «Единое Отечество», Ассоциация исторических и военно-исторических музеев России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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