Путин передал свои монеты времен СССР для создания памятника на Поклонной горе

Скульптуры в виде писем военных – «треугольников» – создаются в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Он является совместной акцией России и Белоруссии. Ее суть заключается в сборе жителями союзных государств сохранившихся у них монет времен СССР для переплавки с целью создании памятника в знак благодарности нынешних поколений советским войскам. Для первых двух памятников монеты в том числе были переданы от семьи президента республики Александра Лукашенко. Организаторами проекта выступили Музей Победы, Фонд имени Алексея Талая, фонд «Единое Отечество», Ассоциация исторических и военно-исторических музеев России.