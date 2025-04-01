Путин передал свои монеты времен СССР для создания памятника на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал советские монеты российского лидера и его семьи белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Открытие памятника в виде солдатского письма будет приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвящено воинам – освободителям страны от фашизма. Подобные скульптуры уже установлены в Минске (2022 г.) и в Брестской крепости (2024 г.).
В сообщении Кремля говорится, что Путин узнал о проекте в ходе церемонии вручения госнаград в мае 2024 г. от Талая. Тогда президент РФ поддержал инициативу и обещал передать хранящиеся у него монеты.
Скульптуры в виде писем военных – «треугольников» – создаются в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Он является совместной акцией России и Белоруссии. Ее суть заключается в сборе жителями союзных государств сохранившихся у них монет времен СССР для переплавки с целью создании памятника в знак благодарности нынешних поколений советским войскам. Для первых двух памятников монеты в том числе были переданы от семьи президента республики Александра Лукашенко. Организаторами проекта выступили Музей Победы, Фонд имени Алексея Талая, фонд «Единое Отечество», Ассоциация исторических и военно-исторических музеев России.