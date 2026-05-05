Банк России понизил курс доллара на 6 мая
Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 6 мая на 0,09 руб. и установил его на уровне 75,34 руб.
Евро подорожал на 0,08 руб. и достиг 88,35 руб. Юань подешевел на 0,01 руб. до 11,02 руб.
Официальный курс доллара на 5 мая составляет 75,44 руб., евро – 88,27 руб., юаня – 11,03 руб.
15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс идет к отметке 70 руб./$. По его словам, такой курс – естественный ход событий, так как у России из-за санкций нет возможности накапливать внешние активы.