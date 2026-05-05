Банк России понизил курс доллара на 6 мая

15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс идет к отметке 70 руб./$. По его словам, такой курс – естественный ход событий, так как у России из-за санкций нет возможности накапливать внешние активы.