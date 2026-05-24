ЕЦБ намерен призвать банки устранить уязвимости, выявленные при помощи ИИ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует потребовать от кредитных организаций усилить безопасность своих IT-систем после совещания по киберрискам, связанным с новейшими моделями искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона.
«Существует целый ряд вопросов кибербезопасности, которыми мы занимаемся с банками годами, и все они остаются актуальными, но с учетом прогресса в области ИИ их необходимо решать быстрее», – сказал Элдерсон в интервью газете.
По его словам, на встрече во вторник ЕЦБ предупредит банки о потенциальных угрозах финансовой системе, которые выявили модель Anthropic PBC Claude Mythos Preview и аналогичные системы. Европейский регулятор также попросит американские банки, имеющие доступ к этой технологии, поделиться опытом с европейскими коллегами, которые были исключены из тестирования.
Элдерсон предупредил, что банкам следует быстрее устанавливать программные патчи, поскольку ИИ способен обнаруживать уязвимости в течение нескольких минут после выпуска исправления. Европейские банки не могут оправдывать бездействие отсутствием доступа к Mythos, так как злоумышленники вскоре могут получить доступ к этой технологии.
Mythos, способная выявлять неизвестные недостатки в IT-системах, вызвала волну беспокойства в Европе, поскольку Anthropic ограничивает к ней доступ. Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил 4 мая, что ЕС ведет переговоры с Anthropic о тестировании компаний и банков на уязвимости, которые обнаруживает Mythos. Французский стартап Mistral AI обсуждает с европейскими банками развертывание собственного продукта для выявления уязвимостей.