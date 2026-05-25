CNY Бирж.10,51-0,19%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 626,46+0,03%RTSI1 161,92+0,03%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
«Уралсиб» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Наблюдательный совет банка «Уралсиб» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 0,019 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. Общий размер выплат составит 7,2 млрд руб., следует из сообщении компании.

Рекомендуется направить на выплаты 5,46 млрд руб. из чистой прибыли за 2025 г. (50%) и 1,73 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет.

6 июля 2026 г. предполагается установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.

Чистая прибыль «Уралсиба» по РСБУ в I квартале превысила 5,8 млрд рублей

В середине мая «Уралсиб» отчитался, что чистая прибыль банка «Уралсиб» составила 5,81 млрд руб. в I квартале 2026 г., увеличившись на 2,6% в годовом выражении. По данным банка, чистый процентный доход достиг 12,58 млрд руб. Это на 13,9% больше год к году. Чистые процентные доходы после формирования резервов составили 11,1 млрд руб. Процентные доходы – 30,03 млрд руб., из них по кредитам клиентам – 23,32 млрд руб. Процентные расходы достигли 17,45 млрд руб.

