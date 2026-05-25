«Уралсиб» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

В середине мая «Уралсиб» отчитался, что чистая прибыль банка «Уралсиб» составила 5,81 млрд руб. в I квартале 2026 г., увеличившись на 2,6% в годовом выражении. По данным банка, чистый процентный доход достиг 12,58 млрд руб. Это на 13,9% больше год к году. Чистые процентные доходы после формирования резервов составили 11,1 млрд руб. Процентные доходы – 30,03 млрд руб., из них по кредитам клиентам – 23,32 млрд руб. Процентные расходы достигли 17,45 млрд руб.