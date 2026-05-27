ЦБ: в 2025 году ломбарды выдали россиянам займы на 412 млрд рублей

Почти 95% объема выдач пришлось на займы под залог ювелирных изделий. Средний размер такого займа вырос за год с 21 000 до 27 000 руб. На динамику повлияло подорожание золота – за год его стоимость увеличилась примерно на 25%. Под залог транспортных средств ломбарды в 2025 г. выдали 6,2 млрд руб., что составило менее 2% общего объема займов. Это на 16% больше показателя предыдущего года.