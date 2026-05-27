ЦБ: в 2025 году ломбарды выдали россиянам займы на 412 млрд рублей

Ведомости

В 2025 г. ломбарды выдали россиянам займы на 412 млрд руб. Об этом сообщили в Банке России.

По данным регулятора, число заключенных договоров выросло на 13% по сравнению с 2024 г. и достигло 19 млн. При этом количество клиентов увеличилось только на 3% – до 2,16 млн человек на конец 2025 г.

В ЦБ отметили, что большинство заемщиков – постоянные клиенты, использующие ломбарды для быстрого получения денег на срочные нужды. За счет продажи невыкупленного имущества погашается лишь 15% долгов, тогда как 85% заемщиков возвращают средства самостоятельно.

«Важно, что займы в ломбардах не образуют цепочек: если человек не вернет долг, его заложенное имущество после истечения льготного периода продадут и долг будет считаться полностью погашенным», – подчеркнули в ЦБ.

Почти 95% объема выдач пришлось на займы под залог ювелирных изделий. Средний размер такого займа вырос за год с 21 000 до 27 000 руб. На динамику повлияло подорожание золота – за год его стоимость увеличилась примерно на 25%. Под залог транспортных средств ломбарды в 2025 г. выдали 6,2 млрд руб., что составило менее 2% общего объема займов. Это на 16% больше показателя предыдущего года.

С 1 апреля предельный размер переплаты по потребительским займам в ломбардах снизили со 130% до 100% от суммы займа. Теперь общая сумма платежей не может превышать двукратный размер полученных средств.

