Уровень кредитования банками компаний в апреле вырос на 1,9%

В январе Банк России опубликовал проект документа, согласно которому ЦБ намерен существенно снизить регуляторную нагрузку на банки при работе с небольшими целевыми потребительскими кредитами. С 1 октября 2026 г. у банков появится возможность не контролировать целевое использование ссуд, если их совокупный объем на одного заемщика не превышает 1 млн руб. По данным Frank RG, за прошлый год банки выдали кредитов наличными на 3,5 трлн руб. со средним чеком 181 300 руб. по итогам декабря, POS (в точках продаж) – на 277,6 млрд руб. со средним размеров ссуды 74 400 руб. Ипотеки банки предоставили на 4,38 трлн руб., а автокредитов – на 1,7 трлн руб. Средний размер этих видов кредитов превышает 1 млн руб. – по ипотеке в декабре он был 4,97 млн руб. и 1,49 млн руб. по автокредиту.