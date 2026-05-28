Уровень кредитования банками компаний в апреле вырос на 1,9%
Банковское кредитование компаний (с учетом облигаций) в апреле выросло на 1,9% после 0,4% в марте. Годовой прирост составил 12,1 трлн руб. (12,8%), сообщает Банк России.
Кредитные организации активно выдавали рублевые займы компаниям из разных отраслей. Предварительно, долги россиян по ипотеке увеличились на умеренные 0,4% (+0,3% в марте). Доля ипотеки с господдержкой сохранилась на уровне около 60% выдач, годовой прирост составил 2,3 трлн руб. (10,5%). Потребительские кредиты в апреле почти не изменились (+0,1% после +0,4% в марте), а в годовом выражении сократились на 0,3 трлн руб. (–2,3%).
Средства населения на счетах выросли на 1,7% в основном за счет досрочных пенсий и индексации соцвыплат (в марте была почти нулевая динамика). Средства компаний подросли на 0,3% после мартовского снижения на 3,3%, связанного с уплатой налогов. Прибыль банковского сектора составила 348 млрд руб., что на 22% меньше мартовского результата. Общий финансовый результат (с учетом переоценки долговых бумаг в капитале) оказался немного выше – 369 млрд руб.
В январе Банк России опубликовал проект документа, согласно которому ЦБ намерен существенно снизить регуляторную нагрузку на банки при работе с небольшими целевыми потребительскими кредитами. С 1 октября 2026 г. у банков появится возможность не контролировать целевое использование ссуд, если их совокупный объем на одного заемщика не превышает 1 млн руб. По данным Frank RG, за прошлый год банки выдали кредитов наличными на 3,5 трлн руб. со средним чеком 181 300 руб. по итогам декабря, POS (в точках продаж) – на 277,6 млрд руб. со средним размеров ссуды 74 400 руб. Ипотеки банки предоставили на 4,38 трлн руб., а автокредитов – на 1,7 трлн руб. Средний размер этих видов кредитов превышает 1 млн руб. – по ипотеке в декабре он был 4,97 млн руб. и 1,49 млн руб. по автокредиту.