IMOEX2 581,96-0,32%RTSI1 139,64-0,98%RGBI119,01+0,1%
Главная / Инвестиции /

Акционеры МКБ утвердили реорганизацию банка

Акционеры Московского кредитного банка (МКБ) на собрании 25 мая одобрили реорганизацию в форме присоединения «Дальневосточного банка». Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

В рамках сделки уставный капитал МКБ увеличат на 1,475 млрд руб. за счет размещения 1,475 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. Размещение пройдет путем конвертации 10,086 млн обыкновенных и 0,359 млн привилегированных акций присоединяемого банка.

После одобрения реорганизации акции МКБ резко выросли. На максимуме котировки прибавляли 14,35% и достигали 7,35 руб. К 17:27 мск рост замедлился до 10,77%, бумаги торговались на уровне 7,12 руб.

13 апреля сообщалось, что МКБ и «Дальневосточный банк» начнут объединение офисной сети. Клиенты банков в шести федеральных округах – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда – получили доступ к сберегательным и кредитным продуктам, а также возможности открывать счета и оформлять карты в объединенной сети.

