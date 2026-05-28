Акционеры МКБ утвердили реорганизацию банка
В рамках сделки уставный капитал МКБ увеличат на 1,475 млрд руб. за счет размещения 1,475 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. Размещение пройдет путем конвертации 10,086 млн обыкновенных и 0,359 млн привилегированных акций присоединяемого банка.
После одобрения реорганизации акции МКБ резко выросли. На максимуме котировки прибавляли 14,35% и достигали 7,35 руб. К 17:27 мск рост замедлился до 10,77%, бумаги торговались на уровне 7,12 руб.
13 апреля сообщалось, что МКБ и «Дальневосточный банк» начнут объединение офисной сети. Клиенты банков в шести федеральных округах – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда – получили доступ к сберегательным и кредитным продуктам, а также возможности открывать счета и оформлять карты в объединенной сети.