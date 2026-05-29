Сумма взысканий приставами с Euroclear Bank превысила 25 млрд рублей

Ведомости

Российские судебные приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank более 25 млрд руб. по 47 исполнительным производствам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С октября 2024 г. в отношении банка возбуждены производства о взыскании 25,415 млрд руб. на основании исполнительных листов и судебных приказов арбитражных судов Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. С мая 2024 г. за банком числится неоплаченный исполнительский сбор почти на 14,5 млн руб. Также с декабря 2023 г. возбуждено еще 35 производств о взысканиях имущественного характера на неуказанную сумму, а в октябре 2024 г. наложен арест на активы Euroclear Bank по листу петербургского суда.

26 мая «РИА Новости» писали, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении решения по иску к Euroclear Bank на сумму порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.). 15 мая столичный суд полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear, взыскав с компании 18,2 трлн руб. ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды из-за невозможности ими распоряжаться.

