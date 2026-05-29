Сумма взысканий приставами с Euroclear Bank превысила 25 млрд рублей

С октября 2024 г. в отношении банка возбуждены производства о взыскании 25,415 млрд руб. на основании исполнительных листов и судебных приказов арбитражных судов Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. С мая 2024 г. за банком числится неоплаченный исполнительский сбор почти на 14,5 млн руб. Также с декабря 2023 г. возбуждено еще 35 производств о взысканиях имущественного характера на неуказанную сумму, а в октябре 2024 г. наложен арест на активы Euroclear Bank по листу петербургского суда.