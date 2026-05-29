ЦБ: денежная база в России выросла на 38,8 млрд рублей за неделю

Банк России 8 мая сообщил, что денежная база в узком определении в России по состоянию на 30 апреля 2026 г. достигла 20,65 трлн руб. На 24 апреля показатель составлял 20,55 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,50%, или на 104 млрд руб. За неделю с 17 по 24 апреля денежная база в России выросла на 0,15%, или на 31,5 млрд руб.