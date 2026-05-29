Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,498+0,36%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 571,53-0,48%RTSI1 135,03-0,48%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,61-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: денежная база в России выросла на 38,8 млрд рублей за неделю

Ведомости

Объем денежной базы в узком определении по состоянию на 22 мая увеличился до 21 019,5 млрд руб. За период с 15 по 22 мая показатель вырос на 38,8 млрд руб., или на 0,18%. Об этом сообщили в Банке России.

По данным ЦБ, на 15 мая объем денежной базы составлял 20 980,7 млрд руб., что фиксирует недельное увеличение показателя.

В регуляторе уточняют, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Центробанком наличные деньги с учетом остатков в кассах кредитных организаций, а также средства, размещаемые на счетах обязательных резервов кредитных организаций в национальной валюте в Банке России.

Банк России 8 мая сообщил, что денежная база в узком определении в России по состоянию на 30 апреля 2026 г. достигла 20,65 трлн руб. На 24 апреля показатель составлял 20,55 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,50%, или на 104 млрд руб. За неделю с 17 по 24 апреля денежная база в России выросла на 0,15%, или на 31,5 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте