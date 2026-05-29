ЦБ: денежная база в России выросла на 38,8 млрд рублей за неделю
Объем денежной базы в узком определении по состоянию на 22 мая увеличился до 21 019,5 млрд руб. За период с 15 по 22 мая показатель вырос на 38,8 млрд руб., или на 0,18%. Об этом сообщили в Банке России.
По данным ЦБ, на 15 мая объем денежной базы составлял 20 980,7 млрд руб., что фиксирует недельное увеличение показателя.
В регуляторе уточняют, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Центробанком наличные деньги с учетом остатков в кассах кредитных организаций, а также средства, размещаемые на счетах обязательных резервов кредитных организаций в национальной валюте в Банке России.
Банк России 8 мая сообщил, что денежная база в узком определении в России по состоянию на 30 апреля 2026 г. достигла 20,65 трлн руб. На 24 апреля показатель составлял 20,55 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,50%, или на 104 млрд руб. За неделю с 17 по 24 апреля денежная база в России выросла на 0,15%, или на 31,5 млрд руб.