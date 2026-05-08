Денежная база в России за неделю увеличилась на 104 млрд рублей

Денежная база в узком определении в России по состоянию на 30 апреля 2026 г. достигла 20,65 трлн руб. Об этом сообщил Центральный банк.

На 24 апреля показатель составлял 20,55 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,50%, или на 104 млрд руб.

За неделю с 17 по 24 апреля денежная база в России выросла на 0,15%, или на 31,5 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центральным банком наличные деньги с учетом остатков в кассах банков и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.

